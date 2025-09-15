Lino: avanza la siembra en Entre Ríos con perspectivas de crecimiento

Con una proyección de 7.000 hectáreas, el cultivo se consolida y presenta un estado general bueno, aunque con desafíos en lotes tardíos.

Según el último informe del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la campaña de lino en la provincia avanza con una proyección de siembra de aproximadamente 7.000 hectáreas para el ciclo 2025/26. El estado fenológico del cultivo muestra un desarrollo dispar, influenciado por la fecha de implantación.

Los lotes sembrados a mediados de mayo y principios de junio ya están iniciando la floración, mientras que los implantados más tarde, entre fines de junio y julio, se encuentran en la etapa de ramificación.

A nivel provincial, la condición general del cultivo es favorable. La mayoría de la superficie se encuentra en estado bueno (58%) y muy bueno (23%). Sin embargo, un 19% de los lotes se reportan en condiciones regular (14%) y mala (5%).

El SIBER explica que la condición menos favorable se asocia a lotes sembrados de forma tardía, que presentaron dificultades de implantación y un menor desarrollo. Además, se han reportado inconvenientes en el control de malezas como el ray grass y la mostacilla, lo que plantea un desafío para los productores en estas áreas.(Informe Litoral)