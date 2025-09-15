El gobernador acompañó las celebraciones por un nuevo aniversario de Club Isleños Independientes

La institución, fundada el 27 de agosto de 1943, es parte central de la vida deportiva de la localidad cabecera del departamento Islas del Ibicuy.
Ante la presencia de socios y autoridades del club, el mandatario hizo entrega de luminarias, pelotas y un aporte económico para la entidad.
En ese marco, recordó que en ese club transitó parte de su adolescencia. Destacó que la institución es un pilar fundamental de la comunidad isleña y señaló el crecimiento que ha tenido «el rojinegro» a lo largo de los años.
