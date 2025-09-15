El plazo fijo en pesos: un refugio rentable con diferencias entre bancos

Los ahorristas buscan la mejor opción para sus inversiones a corto plazo, ante la variabilidad de las tasas ofrecidas por las entidades financieras.

El plazo fijo en pesos ha vuelto a ser una opción atractiva para los ahorristas, especialmente tras los ajustes en las tasas de interés dispuestos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien algunas entidades han reducido sus rendimientos anuales, la posibilidad de obtener ganancias a corto plazo sigue siendo un factor clave.

La comparación entre diferentes bancos revela diferencias significativas en la rentabilidad. Por ejemplo, una inversión de $4.000.000 a 30 días en el Banco Nación puede generar $113.424,66 si se realiza en sucursal (Tasa Nominal Anual – TNA – del 34,50%), mientras que la misma operación online rinde $154.520,55 con una TNA del 47,00%. Esta disparidad subraya la importancia de la modalidad de operación.

Otras entidades ofrecen tasas aún más competitivas. Banco Macro paga un 48% anual, generando unos $160.000 de ganancia, mientras que bancos digitales y regionales como Banco del Sol y Banco VoII lideran con un 55% de tasa, permitiendo ganar $183.300 en 30 días. En contraste, algunos bancos como el Banco de Formosa (32%) o Banco Masventas (30%) ofrecen rendimientos notablemente inferiores.

En este contexto, los plazos fijos continúan siendo una herramienta valiosa para quienes buscan previsibilidad y resguardo de capital. Sin embargo, la diferencia entre las tasas ofrecidas por los distintos bancos y la elección entre la modalidad presencial u online se vuelven cruciales para maximizar la renta de estas inversiones.