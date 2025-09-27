Depravado de 15 años atacó sexualmente a una mujer de 33

El lamentable hecho sucedió en la localidad entrerriana de Piedras Blancas. La víctima fue golpeada y abusada sexualmente. Este sábado habrá una marcha.

Un grave hecho de violencia sexual está siendo investigado en Piedras Blancas, departamento La Paz. Una mujer de 33 años denunció haber sido agredida física y sexualmente el jueves entre las 14 y 15, mientras caminaba en un loteo cercano al camping Pirayú.

El relato de la tía de la joven abusada

La tía de la víctima contó que el hecho habría ocurrido el pasado jueves cuando su sobrina de 33 años había salido a caminar entre la 14:00 y las 15:00 en la zona de la Playa Pirayú de Piedras Blancas. En ese lapso habría sido golpeada y atacada sexualmente en un terreno cerca de la zona del camping municipal.

Según pudo relatar la mujer, el atacante sería un menor de edad de 15 años, al cual toda la localidad conoce. Además nos informaron que los familiares del chico lo habrían sacado del pueblo para “encubrirlo” ya que aseguran que “la justicia no hace nada porque es un menor”.

En cuanto al estado actual de la víctima, ella y su madre se encuentra en la ciudad de La Paz donde le están realizando las pericias correspondientes, muy angustiada y shockeada por la terrible situación que tuvo que vivir.

Daniela, la mamá de la víctima contó a Canal Nueve Litoral que su hija: “Está bien, no es fácil pero de a poquito va saliendo”. Y remarcó el pedido de justicia ya que, como expresó: “Por mas que el atacante sea menor de edad no puede andar suelto, no puede ser porque puede seguir haciéndolo, por eso es más que nada la preocupación”.

Además, según pudieron saber los familiares, el menor, el viernes cuando fue a la escuela, relataba el hecho a sus compañeros “como si fuese una hazaña”.

Este sábado, a las 18:00, familiares y amigos de la víctima marcharán en la plaza de Piedras Blancas pidiendo justicia y que el acatante no vuelva el pueblo o lo lleven a alguna institución de menores ya que toda la comunidad está conmocionada y preocupada porque: “Si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer”, expresó la tía de la joven. (Ahora)