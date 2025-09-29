Septiembre terminará con ascenso de temperaturas

Durante la jornada aparecerán más nubes y no se descartan chaparrones aislados a la noche. El martes mejorará y las temperatura seguirán escalando. No se prevén lluvias para el resto de la semana.

Facebook Twitter WhatsApp

El amanecer en Paraná y la zona se presentó despejado, con 10°, humedad del 79%, presión en 1005.8 hPa y un viento suave del noreste a 4 km/h. La visibilidad es óptima, de 15 km, lo que aporta a una mañana fresca pero serena.

A lo largo de la jornada, el tiempo irá cambiando de tono. Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado, con una temperatura en ascenso hasta los 17° y vientos del noreste moderados, entre 13 y 22 km/h.

En la tarde, el ambiente se tornará más cálido y agradable: la máxima alcanzará los 25°, todavía con nubosidad parcial y vientos similares del noreste, lo que hará que se perciba un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Hacia la noche, el panorama cambia: el cielo se cubrirá y no se descartan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. La temperatura descenderá a unos 19°, mientras el viento rotará hacia el este con menor intensidad (7 a 12 km/h).

Cómo continuará la semana

El martes traerá algo de inestabilidad al amanecer, pero luego dominarán las nubes sin lluvias significativas. La mínima se ubicará en 13° y la máxima en 26°. En la madrugada podrían registrarse tormentas aisladas (probabilidad entre 10 y 40%), pero a medida que avance la mañana el cielo quedará mayormente nublado y las chances de lluvias caerán al 0-10%. Durante la tarde, se mantendrá la nubosidad con temperatura en ascenso hasta los 26°, vientos del sudeste que se intensificarán entre 23 y 31 km/h, y por la noche, cielo parcialmente nublado con unos 18°.

El resto de la semana seguirá templada a cálida, con mínimas entre 11° y 17° y máximas que rondarán los 25° a 28°, bajo un escenario de nubosidad variable pero sin lluvias significativas tras el martes.

El sol sale a las 06:42 y se pone a las 19:03.

Del archivo: Qué es el extraño objeto que cayó en un campo de Chaco