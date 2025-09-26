Paraná cubrió el 75% de la ciudad con la segunda etapa del plan Led

La Municipalidad inició la instalación de 6.000 nuevas luminarias en 100 vecinales y proyecta completar el 100% de la capital entrerriana en 2026.

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de Paraná dio inicio formal a la segunda fase del programa «Paraná 100% Led», un ambicioso plan destinado a modernizar el alumbrado público de la capital provincial. Con la instalación de unas 6.000 nuevas luminarias de tecnología LED en 100 vecinales, el programa alcanzará una cobertura total del 75% de la ciudad.

Las nuevas lámparas se suman a las 6.000 ya colocadas en la primera etapa. La intendenta Rosario Romero subrayó los beneficios directos para los vecinos: “Las luminarias LED significan más seguridad en un barrio, más iluminación y menos consumo”.

Proyecciones y alerta por vandalismo

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, informó que esta segunda etapa arrancó en la vecinal Olegario Víctor Andrade, donde se instalaron 250 lámparas. El plan no se detendrá allí: la Intendenta adelantó que en 2026 comenzará la tercera etapa, que incluirá la colocación de columnas de alumbrado para lograr la cobertura total del 100% de la ciudad.

A pesar del avance, la presidenta municipal hizo un llamado a la colaboración ciudadana para combatir el vandalismo y el robo de cables. “Le pedimos a los vecinos que cuando haya una maniobra rara es porque nos están queriendo robar los cables”, enfatizó.(Informe Litoral)