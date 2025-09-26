Plazo fijo en Banco Nación: cuánto gano si invierto $300.000

La entidad segmenta los rendimientos según el canal de contratación, incentivando el uso de plataformas electrónicas.

El Banco Nación (BNA) ha implementado un esquema de inversión en plazos fijos que ofrece rendimientos variables, incentivando el uso de sus plataformas digitales. La entidad financiera presenta tasas de interés diferenciadas según la modalidad de contratación elegida por el cliente: presencial (sucursal) o electrónica. Esta estrategia busca adaptar las opciones de inversión al perfil del ahorrista, al mismo tiempo que promueve los canales digitales.

El impacto de esta diferenciación es directo en la ganancia final. El banco facilita a sus clientes un simulador de plazos fijos para que puedan calcular con precisión los intereses generados y el monto total a recibir al vencimiento, en función del monto y el plazo elegido.

Comparativa de rendimientos con una inversión de $300.000

El análisis de un depósito de $300.000 demuestra claramente la ventaja de optar por la contratación electrónica:

Plazo Canal de Contratación Tasa Nominal Anual (TNA) Intereses Generados Monto Total al Vencimiento 30 días Sucursal 34,50% $8.506,85 $308.506,85 30 días Electrónica 43,00% $10.602,74 $310.602,74 60 días Sucursal 34,75% $17.136,99 $317.136,99 60 días Electrónica 42,00% $20.712,33 $320.712,33 90 días Sucursal 34,75% $25.705,48 $325.705,48 90 días Electrónica 42,00% $31.068,49 $331.068,49

En el plazo más corto (30 días), la TNA electrónica (43,00%) supera significativamente a la presencial (34,50%), resultando en una ganancia de $10.602,74 en intereses, un 24,6% más que la opción sucursal. Para depósitos a 90 días, la diferencia se mantiene, con un rendimiento electrónico que alcanza los $31.068,49 en intereses.

El Banco Nación incentiva así a sus clientes a utilizar sus plataformas digitales, ofreciendo una Tasa Efectiva Anual (TEA) que en la modalidad electrónica puede llegar hasta el 52,59% a 30 días, brindando un mejor rendimiento frente a un contexto de alta inflación.(Con información de Ámbito)