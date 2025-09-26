Javier Milei visitará Entre Ríos para impulsar la campaña libertaria de cara a las elecciones legislativas

El presidente de la Nación llegará a la provincia en los próximos diez días para respaldar a los candidatos, especialmente a quienes buscan una banca en el Senado, en medio de la gira nacional y tras recientes tensiones económicas.

El presidente Javier Milei tiene confirmada su visita a Entre Ríos como parte de su estrategia de campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, con el objetivo de brindar apoyo a los postulantes de La Libertad Avanza en las provincias que eligen senadores.

Andrés Laumann, candidato a diputado nacional y jefe de campaña de la alianza libertaria en la provincia, señalando que el desembarco de Milei se concretaría en el transcurso de la primera semana de octubre. Se barajan los días viernes 3 o sábado 4 como posibles fechas, aunque aún no están cerradas. Si bien la ciudad tampoco está confirmada, la opción más probable es Paraná, que ya recibió a Milei en dos ocasiones durante 2023, siguiendo la línea de la gira nacional de enfocarse en los centros urbanos más poblados.

La confirmación se da tras los encuentros de coordinación de campaña en la Quinta de Olivos, donde Milei, su hermana Karina Milei y Santiago Caputo definieron los lineamientos. Según Laumann, el presidente transmitió «tranquilidad de que lo económico no iba a caer» y pidió «confiar en este presidente y equipo económico,» en un contexto de turbulencia por una reciente corrida cambiaria.

Ejes de la campaña en Entre Ríos

Laumann detalló que la campaña en Entre Ríos se centrará en dos ejes principales:

Recorrido territorial: Visitar los 17 departamentos junto a militantes y dirigentes del PRO y la UCR que se sumaron a la alianza para dar a conocer los candidatos. Refuerzo de vínculos: Profundizar la conexión con el «sector productivo», incluyendo pymes, empresarios y sindicatos.

(Con información de Ahora)