Corte de luz en Paraná: Enersa explicó el motivo

Desde la empresa de energía eléctrica explicaron el motivo de la interrupción del suministro durante la noche del miércoles y primeras horas del jueves. La situación afectó diversas zonas de la capital entrerriana.

Desde Enersa dieron cuenta que entre las 23:30 de este miércoles y las 2:00 de la madrugada de hoy jueves, un desperfecto en un transformador de corriente en la Estación Transformadora Paraná Norte, provocó la interrupción del suministro eléctrico en distintas zonas de la ciudad.

El problema generó cortes en barrios como Puerto Barrancas, Toma Nueva, Toma Vieja, Seminario y Fraternidad, además de sectores de las calles Rondeau (entre José Hernández y Darwin; entre Echeverría y Jozami; entre Francia y Don Bosco), Blas Parera (entre Antonio Crespo y El Guayacán), Don Bosco (entre Sudamérica y Blas Parera), Suipacha (entre Padre Corona y Vucetich) y Ayacucho (entre La Vieja del Agua y Ambrosetti), entre otras áreas.

Ante la contingencia, Enersa desplegó a sus cuadrillas técnicas, que trabajaron intensamente para evaluar los daños y reconfigurar el sistema. Gracias a esta labor, el servicio fue restablecido de manera progresiva rápidamente.

Finalmente, desde la empresa destacaron y agradecieron «la dedicación del personal técnico, que, ante circunstancias adversas, desplegó una tarea rápida y coordinada para devolver el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, se agradece la comprensión de los usuarios afectados».

