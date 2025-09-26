Cierre exitoso de «EcoBotellas en acción» en el Parque Evita de Ramírez

La misión «EcoBotellas en Acción» culminó el pasado miércoles con un exitoso balance: la comunidad logró recolectar más de 800 kilos de botellas plásticas, superando con creces los objetivos de la campaña. El cierre del concurso se realizó en el Parque Evita, donde se reunieron estudiantes de sexto grado de las escuelas primarias para celebrar el logro.
La jornada final se convirtió en un espacio de concientización y festejo, con la realización de juegos y diversas actividades de educación ambiental.
Las entidades impulsoras, entre las que se encuentran Eco Ramírez y Ecourbano, expresaron su agradecimiento a docentes y estudiantes por su participación.(Informe Litoral)
