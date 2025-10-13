Este martes inicia la preinscripción 2026 del Jardín Maternal “Bichito de Luz” en General Ramírez

La Municipalidad de General Ramírez ha anunciado la apertura del periodo de preinscripción para el ciclo 2026 del Jardín Maternal “Bichito de Luz”, ofreciendo un espacio de cuidado, aprendizaje y juego para los más pequeños de la localidad.
Este proceso está destinado a familias con niños y niñas de 1 y 2 años de edad. Las preinscripciones se realizarán desde el 14 hasta el 31 de octubre, brindando un plazo de dos semanas para que los interesados formalicen su solicitud.
Del archivo: Concurso de ideas para diseñar el nuevo pórtico de acceso a Ramírez
Las vacantes están disponibles para el turno mañana y el turno tarde.
¿Dónde y cuándo inscribirse?
- Lugar: Oficina de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Salud.
- Horario: De 07:00 a 12:00.
- Documentación Requerida: Se deberá presentar la fotocopia del DNI del niño/a y la fotocopia del DNI de los adultos a cargo.
(Informe Litoral)
COMENTÁ LA NOTA