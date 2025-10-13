Este martes inicia la preinscripción 2026 del Jardín Maternal “Bichito de Luz” en General Ramírez

Los interesados deben acercarse a la Subsecretaría de Políticas Sociales y Salud en el horario de 7:00 a 12:00.

La Municipalidad de General Ramírez ha anunciado la apertura del periodo de preinscripción para el ciclo 2026 del Jardín Maternal “Bichito de Luz”, ofreciendo un espacio de cuidado, aprendizaje y juego para los más pequeños de la localidad.

Este proceso está destinado a familias con niños y niñas de 1 y 2 años de edad. Las preinscripciones se realizarán desde el 14 hasta el 31 de octubre, brindando un plazo de dos semanas para que los interesados formalicen su solicitud.

Del archivo: Concurso de ideas para diseñar el nuevo pórtico de acceso a Ramírez

Las vacantes están disponibles para el turno mañana y el turno tarde.

¿Dónde y cuándo inscribirse?

  • Lugar: Oficina de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Salud.
  • Horario: De 07:00 a 12:00.
  • Documentación Requerida: Se deberá presentar la fotocopia del DNI del niño/a y la fotocopia del DNI de los adultos a cargo.

(Informe Litoral)

