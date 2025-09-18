Un probiótico con base de kéfir revoluciona la salud avícola

Investigadores del INTA y la UNLP descubren que un suplemento de kéfir mejora la salud intestinal y el sistema inmune de los pollos, ofreciendo una alternativa natural a los aditivos tradicionales.

Un equipo de científicos del INTA de Concepción del Uruguay y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha descubierto una innovadora alternativa biológica para la producción avícola. En un estudio publicado en la revista German Journal of Veterinary Research, los investigadores analizaron el impacto de un suplemento probiótico en el agua de bebida de los pollos, que combina una fracción microbiana de kéfir con bacterias del género Lactiplantibacillus plantarum.

El estudio de 28 días, liderado por el médico veterinario Dante Bueno del INTA, arrojó resultados «alentadores». Se observó una notable protección hepática, con una reducción de hasta el 34% de lípidos en el hígado de las aves, un órgano clave en el metabolismo. Además, la combinación probiótica mejoró la morfología intestinal de los pollos, lo que se traduce en una mejor absorción de nutrientes y una microbiota intestinal más diversa.

Los beneficios no terminan ahí. El suplemento también fortaleció la inmunidad natural de las aves, con variaciones positivas en leucocitos y proteínas plasmáticas, y una menor translocación bacteriana hacia órganos como el hígado y el bazo.

Según Francisco Federico, especialista del INTA, estos hallazgos son un «paso importante hacia el desarrollo de aditivos funcionales que promuevan el bienestar animal y la sostenibilidad de la producción avícola». La utilización de probióticos y microorganismos naturales ofrece ventajas adicionales como la inhibición de patógenos como la Salmonella y la Escherichia coli.

El estudio demuestra que es posible integrar tecnologías biológicas y naturales para mejorar la salud de las aves, optimizar la eficiencia y contribuir a una avicultura más segura y responsable a nivel global.