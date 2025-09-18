La Policía de Diamante recuperó una moto robada en Paraná

El vehículo, que tenía pedido de secuestro, fue encontrado durante un patrullaje de prevención en la ciudad.

Personal de la División Investigaciones de Diamante recuperó una motocicleta que había sido robada en Paraná. El hallazgo se produjo durante los operativos nocturnos de prevención que se llevan a cabo en distintos barrios de la ciudad.

Los agentes observaron una moto marca Guerrero Trip de 110 cc estacionada en la calle Noailles, sin ocupantes. Tras verificar los números del rodado, confirmaron que tenía un pedido de secuestro por haber sido sustraída en la capital provincial.

Las autoridades judiciales fueron notificadas del hallazgo. La moto fue trasladada a la sede policial, donde se realizarán las diligencias necesarias para determinar cómo llegó a Diamante y quién la transportó.(Informe Litoral)