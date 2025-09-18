Multan e inhabilitan a una conductora por manejar en la Peatonal de Paraná

La mujer intentó esquivar la Marcha Universitaria, lo que le valió la retención de su licencia y la obligación de rendir nuevamente los exámenes de manejo.

Una conductora de 54 años fue multada e inhabilitada para conducir por un tiempo, después de que intentara evitar la Marcha Universitaria ingresando con su auto a la Peatonal San Martín de Paraná. El hecho, que se viralizó rápidamente en redes sociales con fotos y videos, ocurrió este miércoles en el tramo entre las calles España y Andrés Pazos.

Según explicó la mujer a los agentes policiales que la detuvieron, tomó esta decisión porque llegaba tarde a su trabajo y quería evitar las demoras en el tránsito que había provocado la masiva manifestación.

Tras ser detenida, personal de Tránsito le labró un acta y procedió a multarla, además de retirar el vehículo con una grúa. La jueza de Faltas, Ana Belén Menghi, tomó el caso y resolvió que la conductora sea inhabilitada, ordenando la retención de su carnet. Para poder volver a manejar, la mujer deberá rendir los exámenes teórico y práctico, y realizar un curso de seguridad vial.