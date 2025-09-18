El vóley de Diamante se destacó en los JADAR

Dos jugadoras del Club Atlético Diamantino ganan la medalla de bronce con la selección de Entre Ríos en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

Las jugadoras Eugenia Martínez y Emilia Bernachea, ambas formadas en el Club Atlético Diamantino, fueron parte del equipo de voleibol femenino de Entre Ríos que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), celebrados en Rosario.

El equipo provincial, dirigido por Matías Garay, exentrenador del CAD, tuvo una destacada participación que lo ubicó entre los mejores del país.

Un balance histórico para Entre Ríos

La delegación de Entre Ríos tuvo un desempeño sobresaliente en los juegos, finalizando en el quinto lugar del medallero general con un total de 44 medallas: 11 de oro, 11 de plata y 22 de bronce. Con este resultado, la provincia se consolida como una de las cinco potencias deportivas de Argentina.(Con información de FM Diamante)