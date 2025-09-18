Detuvieron a un hombre en Paraná por robar en una panadería

Gracias a las cámaras de seguridad, la policía logró identificar y capturar al sospechoso, recuperando el celular robado.

Un hombre fue detenido este jueves en Paraná, luego de que fuera identificado como el autor de un robo en una panadería ubicada en la calle Alem. La empleada del local descubrió el ilícito al llegar a su turno por la mañana: la vidriera lateral estaba rota y el interior revuelto.

Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, la empleada constató que un sujeto de complexión delgada había forzado el vidrio, ingresado al local y sustraído aproximadamente $15.000 y un teléfono celular Motorola G15 de color negro.

Con las imágenes en su poder, el personal de la Comisaría Segunda inició la búsqueda del sospechoso. El delincuente fue finalmente localizado y aprehendido en la intersección de las calles Alem y Alsina. Vestía la misma ropa que al momento del robo y tenía en su posesión el celular robado.

Por orden del fiscal a cargo, el detenido fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, acusado del delito de robo. El teléfono fue devuelto a la dueña del local.(Con información de Ahora)