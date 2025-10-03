River venció a Racing y Gallardo celebró: «r+ecuperamos el orgullo»

El DT celebró que el triunfo 1-0 sirvió para "recuperar la confianza" en un "partido emocional" que terminó con un tenso cruce en el campo de juego.

River Plate se impuso 1-0 a Racing Club y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, en un encuentro cargado de tensión que finalizó con empujones entre los jugadores de ambos equipos y un enérgico cruce entre el técnico Marcelo Gallardo y colaboradores de La Academia.

Tras el desahogo en la cancha, el entrenador de River se mostró «contento» y destacó el valor emocional del triunfo en la conferencia de prensa. «Estábamos atravesando un período no del todo positivo. Hoy era un partido emocional: nos enfrentamos a un rival duro y teníamos que sobreponernos a cómo veníamos. Aprovechamos este partido para recuperar ese orgullo«, comenzó Gallardo.

El Muñeco enfatizó que la victoria representa una inyección anímica fundamental para el plantel, buscando dejar atrás los altibajos recientes. «Estoy contento por los futbolistas, para que puedan recuperar la confianza y seguir creciendo. Es una victoria que nos da una inyección para crecer”, agregó.

Análisis del partido y el caso salas

Gallardo también valoró el contexto del encuentro, que contó con público de ambas parcialidades. «El marco, con las dos hinchadas, también había que jugarlo y marcar presencia. Por suerte lo pudimos ganar. Era un partido que todos estaban esperando», comentó, destacando el respaldo de los hinchas de River.

En su análisis táctico, reconoció que al equipo le faltó control en el complemento, pero destacó la actitud. “Nos faltó un poco más de control en el segundo tiempo. Fue un partido emocional y se jugó como se tenía que jugar. Hoy aprendimos de partidos anteriores”, afirmó.

Respecto al delantero Maximiliano Salas, quien enfrentó a su exequipo en medio de un hostil recibimiento, Gallardo explicó la estrategia del cuerpo técnico: “Tratamos de no invadirlo, de darle su espacio y confianza. Que lo tomara como un partido más. La idea era acompañarlo en ese proceso de la previa”, concluyó.(TN)