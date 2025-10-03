Se confirmó el final de «Los 8 Escalones»: Kaczka aclaró la polémica con Pampita

El conductor y productor habló sobre el levantamiento del ciclo en eltrece, negó haber propuesto otros nombres y defendió la decisión de que Pampita fuera su sucesora.

El programa de preguntas y respuestas «Los 8 Escalones» llegará a su fin en la pantalla de eltrece, reavivando las especulaciones sobre las internas en la producción y el papel de Pampita Ardohain en la conducción. Tras la confirmación del desenlace, Guido Kaczka, histórico conductor y productor del ciclo a través de Kuarzo, rompió el silencio.

En diálogo con Intrusos (América TV), Kaczka explicó que el final no debe tomarse como un cierre definitivo, sino como una pausa estratégica para el formato. «Creo que termina en noviembre. Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que ‘Escalones’ descanse”, expresó.

El productor reconoció que, aunque la decisión final es del canal, el levantamiento era un escenario previsible tras el cambio de conductora y de horario. «Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar», afirmó.

La salida de Kaczka en agosto de 2025 para conducir el prime time con Buenas Noches Familia generó una reestructuración donde «Los 8 Escalones» pasó a la tarde bajo la conducción de la modelo. Las versiones periodísticas señalaban desacuerdos de Kaczka con esa decisión.

Sin embargo, el productor desmintió enfáticamente haber propuesto a otros nombres (como Teté Coustarot o Fernando Bravo) y defendió el proceso de elección de Ardohain. «Cuando apareció el nombre de Pampita, nos quedamos todos: ‘bueno, Pampita’. Yo quería; de hecho, lo hizo muy bien«, señaló. Aclaró que la decisión de la conductora es del canal, aunque Kuarzo la propuso.

Kaczka también minimizó la tensión con su sucesora, asegurando que no habló directamente con Carolina Ardohain sobre el levantamiento ni la fecha de cierre, y que se está «tratando de adaptar» a los cambios en la grilla.(Infobae)