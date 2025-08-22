Mercado Pago lanzó su primera tarjeta de crédito en Argentina

La fintech de Marcos Galperin ofrece una tarjeta Mastercard gratuita con beneficios exclusivos y busca ampliar el acceso al crédito en el país.

Mercado Pago anunció el lanzamiento de su primera tarjeta de crédito en Argentina, un producto que se suma a su ecosistema financiero y que estará disponible de manera gradual para sus usuarios a través de la aplicación. Se trata de una tarjeta Mastercard, que no tendrá costo de emisión ni de mantenimiento, y se presentará en versiones física y virtual.

Este nuevo producto ya opera con éxito en Brasil y México, y llega al país con beneficios como tres cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y pagos con código QR en consumos superiores a 30 mil pesos. En su etapa inicial, la tarjeta solo permitirá compras en pesos, con la promesa de habilitar transacciones en moneda extranjera en los próximos meses.

El lanzamiento de esta tarjeta tiene un fuerte foco en la inclusión financiera. Según Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, en Argentina 6 de cada 10 personas no tienen acceso a una tarjeta de crédito, en gran parte debido a la falta de historial crediticio y los altos costos de mantenimiento. Con este producto, la compañía busca reducir esa brecha y ofrecer una herramienta simple y transparente para impulsar proyectos personales y emprendimientos.

En términos de seguridad, la tarjeta física no tendrá datos personales impresos. Para activarla, los usuarios deberán escanear un código QR único en el dorso. La línea de crédito se asignará de forma personalizada a cada usuario mediante un sistema de inteligencia artificial que analizará el comportamiento dentro de la plataforma.

Un informe de Invecq destaca el potencial del mercado argentino, donde la penetración de tarjetas de crédito es del 37,4%, muy por debajo de otros países de la región como Brasil (54%). Esto representa una oportunidad para sumar a más de seis millones de personas al sistema crediticio, un objetivo que Mercado Pago se propone alcanzar con esta nueva oferta.