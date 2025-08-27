Por primera vez en 52 años, el canal estatal no emitirá el evento deportivo, una decisión que, según el Gobierno, se basa en motivos económicos.

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno nacional confirmó que la Televisión Pública no transmitirá el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta decisión pone fin a una tradición de 52 años, ya que desde el Mundial de Alemania 1974, el canal estatal había transmitido de manera ininterrumpida, de forma total o parcial, cada edición del certamen.

Fuentes del Ejecutivo explicaron que la medida responde a un criterio de ajuste económico, con un gasto estimado en siete millones de dólares para la adquisición de los derechos. «No vamos a gastar siete millones de dólares en fútbol», señalaron, subrayando que la resolución ya está tomada. En la última Copa del Mundo, en Qatar 2022, la inversión superó los diez millones de dólares, un monto que si bien se recuperó con publicidad, generó críticas por el financiamiento con aportes de provincias y organismos públicos.

La decisión se enmarca en el plan de reestructuración y recorte de los medios estatales, que incluye a Radio y Televisión Argentina (RTA), la TV Pública y Radio Nacional, además de la revisión de señales educativas y culturales como Encuentro, Pakapaka y Deportv.

Este quiebre con la tradición ya había tenido un antecedente en septiembre de 2024, cuando la Televisión Pública no emitió un partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias al no llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión. De esta manera, millones de argentinos que dependían de la señal gratuita para seguir el evento deportivo más popular del planeta deberán recurrir a la televisión por cable o privada para poder ver los partidos del próximo Mundial.