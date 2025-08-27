La Juventud Cooperativista de LAR celebró su 39° Asamblea

En el encuentro, se evaluó la gestión del ejercicio 2024-2025 y se eligieron a los nuevos miembros del Consejo.

El pasado viernes 22 de agosto se llevó a cabo la 39° Asamblea de la Juventud Cooperativista de la entidad LAR, un encuentro en el que se analizaron los logros y desafíos del ejercicio 2024-2025. La jornada, que contó con la presencia de miembros del Consejo de Administración, funcionarios, jóvenes de la cooperativa y delegados de la Regional Paraná, fue un espacio para la reflexión y la renovación.

Además del análisis de la gestión, la agenda incluyó un recorrido por diversas áreas de la cooperativa LAR, del que participaron jóvenes de otras juventudes provenientes de distintas ciudades, lo que fomentó el intercambio y el aprendizaje mutuo.

Durante la asamblea, se eligieron a los nuevos miembros del Consejo de la Juventud Cooperativista. Los miembros titulares electos son Gisela Schaab, Gino Müller, Martín Baroli, Facundo Gross y Agustín Müller. Como suplentes, fueron designados Giovanni Trossero, Mauro Sandrigo, Lautaro Müller, Tomás Gebardt, Ariel Müller y Tiago Kinderknecht. La sindicatura titular estará a cargo de Juan Prediger, mientras que Antonella Gross será la síndica suplente.(Informe Litoral)