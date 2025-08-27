Incautaron un arsenal de armas a un militar retirado en Diamante

La Policía de Entre Ríos realizó un allanamiento por una denuncia de amenazas y secuestró una gran cantidad de armamento, aunque el material estaba en regla.

Facebook Twitter WhatsApp

La Policía de Entre Ríos incautó una considerable cantidad de armas de fuego y municiones en un allanamiento en la ciudad de Diamante, luego de que una vecina denunciara a un militar retirado por amenazas. El operativo, autorizado por el Juzgado de Garantías de Diamante, se llevó a cabo en la vivienda de R.O.M., ubicada en la calle San Martín.

El personal policial halló un verdadero arsenal, que incluía una pistola Pietro Beretta Brigadier 92 calibre 9 mm, una pistola Colt calibre .45, varias carabinas con miras telescópicas, una escopeta, un pistolón, un revólver y una gran cantidad de municiones de diferentes calibres. También se encontró una canana con cartuchos, lo que demostró la magnitud del armamento almacenado.

Si bien las armas estaban registradas legalmente a nombre del exmilitar, el secuestro se realizó en el marco de la investigación por la denuncia de amenazas. Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá investigar la situación y determinar las responsabilidades penales del acusado.