Ingresó a Diputados la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

En sesión especial, la Cámara de Diputados dio ingreso al proyecto de ley de Sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos, que cuenta con media sanción del Senado. Según detalló el diputado Bruno Sarubi, la iniciativa será analizada en diferentes comisiones.

En el marco de la sesión especial N°6 del 146° período legislativo, ingresó a la Cámara baja provincial el proyecto del Poder Ejecutivo sobre Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, el cual fue aprobado por mayoría por la Cámara de Senadores. El diputado Bruno Sarubi, presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas explicó la importancia de la norma. “Lo que busca este proyecto es reestructurar deudas que se tomaron en gestiones anteriores, para poder pagarlas en plazos más flexibles. Es una ley que beneficiaría no sólo a la administración provincial sino también a las arcas municipales, que se encuentran ante situaciones similares”, señaló.

Respecto de los argumentos que acompañan el proyecto, Sarubi explicó los beneficios para la provincia. “Necesitamos esta ley, no para afrontar gastos corrientes, sino que es una herramienta importante que le dará oxígeno a la administración provincial, e implica una reestructuración que permitirá contar con excedentes que podrán ser utilizados por ejemplo para financiar obra pública, motorizar la economía y atender necesidades de los entrerrianos”, relató.

Finalmente el legislador remarcó: “El objetivo de la ley es evitar cualquier escenario de incumplimiento y brindar previsibilidad a la provincia. Restaurar la sostenibilidad de la deuda no es un concepto vacío, sino que es la condición necesaria para garantizar desarrollo y futuro a Entre Ríos”, concluyó.