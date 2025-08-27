Suba de tasas: plazos fijos con rendimientos por encima del 50%

Facebook Twitter WhatsApp

La tensión financiera y la reciente decisión del Banco Central (BCRA) de elevar nuevamente los encajes bancarios están provocando un significativo aumento en las tasas de interés para los ahorristas, al mismo tiempo que encarecen el crédito para empresas y particulares. Esta medida, que busca secar el mercado de pesos para contener la inflación, tiene un impacto directo en el sistema financiero.

Según los últimos datos, el rendimiento promedio de un plazo fijo a 30 días en el sistema financiero ya superó el 51%, un incremento notable si se considera que hace un mes rondaba el 33%. Este salto se debe, en gran parte, a la nueva regulación del BCRA que obliga a las entidades a un cómputo diario de los encajes, lo que las fuerza a buscar más depósitos para mantener la liquidez. En respuesta, bancos privados líderes como Galicia y Macro ofrecen tasas de entre el 50% y el 58%, mientras que entidades públicas como el Banco Nación y el Provincia también han ajustado sus rendimientos.

El encarecimiento del fondeo para los bancos tiene como consecuencia directa una suba de las tasas para los préstamos. Este escenario se traduce en un enfriamiento del crédito, que hasta hace poco era un motor clave de la recuperación económica. La incertidumbre sobre la evolución de las tasas ha llevado a las entidades a ser más cautelosas, especialmente con los créditos hipotecarios y prendarios.

La estrategia del Gobierno, con un ojo en el mercado y otro en el calendario electoral, se inclina claramente por combatir la inflación. La decisión de quitar liquidez del mercado busca evitar que los pesos se dirijan al dólar o que recalienten aún más los precios. Para respaldar esta política, la Secretaría de Finanzas ofrecerá títulos del Tesoro en su próxima licitación, que los bancos podrán usar para integrar los encajes, incentivándolos a comprar estos bonos en lugar de mantener sus pesos sin rendimiento.