Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

El personal de Enersa no está autorizado a ingresar a los domicilios de los usuarios, ni a realizar reparaciones o controles dentro de las viviendas. En caso de riesgo eléctrico o necesidad de intervención, las tareas se efectúan únicamente desde el exterior.

Enersa no realiza cobros, reparaciones ni gestiones rentadas a domicilio. Las tareas del personal se limitan a trabajos en líneas eléctricas, medidores o conexiones externas, siempre fuera del domicilio.

El personal de Enersa se encuentra debidamente identificado, con credenciales visibles y vehículos oficiales rotulados.

Solo las oficinas comerciales y las bocas de cobranza habilitadas están autorizadas a recibir pagos. Ningún empleado o contratista de Enersa está facultado para hacerlo en domicilios particulares.

Medidas de seguridad

Ante cualquier duda sobre la identidad de quien se presente en nombre de la Empresa, se recomienda:

No permitir el ingreso a la propiedad.

Comunicarse de inmediato con el SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral – 0800 777 0080) o con la dependencia policial más cercana.

La empresa reitera su compromiso con la seguridad de las y los usuarios y solicita a la comunidad mantener precaución ante este tipo de engaños.