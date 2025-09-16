Argentina cumple cinco semanas sin circulación autóctona de dengue y los casos de influenza siguen descendiendo

El Ministerio de Salud de la Nación informó una disminución de casos de influenza y bronquiolitis, mientras que los casos de dengue se mantienen en cero. Sin embargo, se observa un aumento en los casos de psitacosis.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana 36 reveló un panorama mixto sobre la situación sanitaria del país, con una notable disminución en la circulación de algunos virus respiratorios y un repunte en los casos de psitacosis.

Según el informe, la circulación de virus respiratorios como la influenza y el virus sincicial respiratorio (VSR) continúa en descenso. Se registraron solo 4 nuevos casos ambulatorios de influenza y 27 en pacientes internados. En el caso del VSR, los nuevos casos ambulatorios fueron 5, mientras que las internaciones sumaron 709.

En cuanto a la bronquiolitis en menores de dos años y la neumonía, los datos acumulados hasta la semana 36 muestran una baja significativa. La bronquiolitis disminuyó un 30% en comparación con el promedio de los últimos cuatro años, y la neumonía registró un 12% y 18% menos de casos, en pacientes ambulatorios y sin especificar, respectivamente.

Por otro lado, el dengue mantiene su tendencia a la baja, con cinco semanas consecutivas sin casos autóctonos, situación que no se repetía desde finales de 2022. Pese a ello, las autoridades sanitarias instan a la población a no relajar las medidas de prevención, como la eliminación de criaderos de mosquitos.

El informe también destaca un preocupante aumento en los casos de psitacosis, una enfermedad causada por la bacteria Chlamydia psittaci, que se transmite a través de las aves. Hasta la semana 36, se han confirmado 91 casos y se mantienen 19 casos probables. Estos casos se concentran en las regiones del Centro, Cuyo, Sur y NOA.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda a la población mantener al día sus esquemas de vacunación y reforzar los cuidados para prevenir la psitacosis, tales como no adquirir aves silvestres y mantener una vigilancia estricta en el caso de aves domésticas, especialmente loros y cotorras.

