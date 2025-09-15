Frigerio reafirmó el compromiso con el campo entrerriano y anunció inversiones

Durante la 132ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, el gobernador ratificó el "acompañamiento constante del gobierno provincial al campo entrerriano". En esa línea, repasó las acciones realizadas por su gestión de gobierno y anunció inversiones destinadas al sector.

Facebook Twitter WhatsApp

La jornada congregó a una nutrida representación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como a referentes del sector agropecuario. El mandatario realizó el izamiento del pabellón nacional, junto al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Ignacio Colombatto, y el presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú y anfitrión, Eduardo Calot.

En su discurso, el gobernador afirmó que junto a su equipo harán todo lo que esté a su alcance «para que nunca más el populismo pueda arrebatarnos el fruto de nuestro trabajo y que nunca más el Estado intente quedarse con el futuro de nuestros hijos». Dedicó una parte fundamental de su intervención a los trabajos realizados y a realizar por Vialidad Provincial, destacando las inversiones en obras significativas sobre puentes y caminos de la zona, así como el «éxito de los consorcios camineros», como una herramienta clave para mejorar la infraestructura vial.

También mencionó los esfuerzos del gobierno provincial para bajar «todos los impuestos en términos reales» y la decisión de que el Impuesto Inmobiliario Rural esté «dirigido íntegramente a mejorar los caminos de la producción». Además, destacó la reducción de más de 100 tasas, el avance en la reducción de la tarifa eléctrica provincial y la implementación exitosa del Documento Único de Tránsito (DUT). Resaltó a su vez las acciones para que el sector pueda contar con herramientas de financiamiento e hizo hincapié en la lucha contra la garrapata, remarcando que «es un problema de todos».

Finalmente, invitó a los entrerrianos a «hacernos cargo, abrir caminos, no repetir los errores e impulsar la producción con soluciones concretas, sentido común y mucha transparencia», convencido de que «con esa identidad, hombro con hombro, vamos a llevar Entre Ríos y a la Argentina al lugar más alto».

Por su parte, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, quien acompañó al gobernador en el recorrido por la exposición, destacó la importancia de la estabilidad macroeconómica como base para el desarrollo y señaló que vienen «trabajando en construir puentes con las provincias. Reflejo vivo de ello son las reuniones mensuales del Consejo Federal Agropecuario, donde trabajamos problemas y soluciones específicas región por región». Puso como ejemplo el apoyo de la provincia con una rebaja de tasa para los créditos valor producto a tambos entrerrianos, agradeciendo al gobernador Frigerio y al ministro Bernaudo «por el trabajo en equipo en esta materia», así como la colaboración en la lucha contra la garrapata en el norte provincial.

Desde el sector productivo, el presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Eduardo Calot, agradeció la presencia de Frigerio, destacando que «hacía mucho tiempo que la máxima autoridad provincial no se hacía presente en este acto tan importante para nuestra institución y para toda la región». Calot reconoció avances como la eliminación de tasas distorsivas y la ley de fitosanitarios a nivel provincial, pero especialmente valoró que «hoy somos escuchados y atendidos. Parece algo básico, pero no siempre lo fue y hay que reconocerlo. Estos cambios dan esperanza». También marcó la necesidad de seguir trabajando en temas como los derechos de exportación, Vialidad provincial y la lucha contra la fiebre aftosa.

En esa misma línea, Nicasio Tito, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), resaltó el «diálogo y la relación madura que hemos construido con el gobierno», lo que permite «plantear con franqueza las preocupaciones del sector y encontrar en muchos casos la voluntad de avanzar en soluciones». Advirtió igualmente que «no alcanza con escucharnos. Necesitamos decisiones concretas, porque la producción no puede esperar». Puntualmente, afirmó que «si no trabajamos mancomunadamente los entes sanitarios, el SENASA, los productores y la provincia, no podremos erradicar la garrapata».

A su turno, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Ignacio Colombatto, también enfatizó en la importancia de la «infraestructura, conectividad, caminos rurales para producir, acceso al crédito a tasas competitivas, tarifa eléctrica también competitiva». Valoró las reuniones con el gobernador Frigerio e hizo un llamado a la clase política para que «dejen de lado las rencillas personales y trabajen para la gente, para el ciudadano y no que la gente trabaje para la dirigencia política».

Participaron también de la jornada el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el Ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo; los legisladores nacionales Alfredo De Angeli y Atilio Benedetti; los legisladores provinciales Jaime Benedetti, Carlos Alberto Damasco y Juan Bahillo; y la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Del archivo: Federación Agraria se reunió con el Procurador General por los delitos de abigeato