Lenico Aranda entregó la Declaración de Interés Legislativo a la Maratón de la Salud en Libertador San Martín

El evento deportivo, que cumplió su 37° edición, fue reconocido por el diputado provincial por su trayectoria y su aporte a la promoción del deporte y la vida saludable.

En la mañana del domingo, se celebró una nueva edición de la Maratón de la Salud en la localidad de Libertador San Martín. En el marco de la 37° edición del evento, el diputado provincial Lenico Aranda entregó la Declaración de Interés Legislativo a los organizadores, en un acto que contó con la presencia del intendente Darío Heinze y el Secretario de Gobierno, Darío Krapp.

La iniciativa, que convoca a corredores de diferentes localidades de la región, fue destacada por Aranda como una «iniciativa que fortalece el bienestar colectivo». El legislador agradeció la invitación al intendente Heinze y reconoció el valor del evento para promover el deporte y una vida sana.

La tradicional Maratón de la Salud se ha consolidado a lo largo de los años como un espacio de encuentro para la comunidad, fomentando la actividad física y los lazos sociales. El reconocimiento legislativo subraya la importancia del evento como un pilar fundamental para la salud y el desarrollo social en la región.

