Se publicó el padrón definitivo para las elecciones 2025: cómo consultar dónde voto

Los ciudadanos ya pueden acceder en línea para conocer su lugar de votación para los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, en los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó hoy la consulta del padrón definitivo para las próximas elecciones legislativas nacionales, permitiendo a los ciudadanos argentinos verificar su lugar de votación de cara a los comicios del domingo 26 de octubre. La herramienta en línea ya se encuentra disponible para todos los votantes.

Para realizar la consulta, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial del padrón, https://www.padron.gob.ar/, y seguir los siguientes pasos:

Introducir el número de DNI.

Seleccionar el género que figura en el documento.

Elegir el distrito electoral.

Ingresar el código de validación que se muestra en la pantalla.

Una vez completado el proceso, el sistema proporcionará la información detallada sobre el lugar de votación, incluyendo el establecimiento, la dirección, el número de mesa y el número de orden.