Accidente vial en Aldea María Luisa: un nene de 3 años, que iba en el vehículo, terminó con fractura de fémur

Facebook Twitter WhatsApp

Un grave accidente automovilístico conmocionó la zona de Aldea María Luisa este sábado por la mañana, luego de que un auto Chery volcara sobre la ruta. El vehículo era conducido por un hombre de 33 años, quien viajaba junto a su hijo de 3 años y una mujer.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, se desvió hacia la banquina y terminó volcando. Las consecuencias fueron inmediatas: los servicios de emergencia de Crespo acudieron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes y trasladarlos a centros de salud en Crespo y Paraná.

El más afectado fue el niño, que fue llevado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde los médicos le diagnosticaron una fractura de fémur. El pequeño permanece internado, bajo observación y tratamiento especializado.

El padre del menor fue derivado al Hospital San Martín de Paraná con lesiones de consideración, aunque no revisten riesgo de vida. La mujer que los acompañaba fue atendida en Crespo y también trasladada para un control médico más completo.(Estación Plus Crespo)