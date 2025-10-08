Argentina suspendió retenciones a exportaciones de aluminio y acero para Impulsar Inserción Internacional

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno nacional oficializó la suspensión total de las retenciones a las exportaciones de una amplia gama de productos de aluminio, acero y sus derivados, una medida estratégica que busca potenciar la inserción internacional de la industria argentina frente a mercados que imponen altas barreras arancelarias.

La decisión fue formalizada a través del Decreto N° 726/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece que el impuesto a las exportaciones se reducirá a 0% de manera temporal, aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países de destino disminuyan las tasas arancelarias que actualmente superan el 45% sobre el valor de los bienes.

Alcance y productos beneficiados

Según el texto oficial, el beneficio está condicionado a las exportaciones dirigidas únicamente a naciones que mantengan aranceles de importación “ad valorem” iguales o superiores al 45%. Esta focalización subraya el objetivo de igualar las condiciones de competencia en mercados altamente proteccionistas.

La disposición comprende una vasta porción de la producción siderúrgica y metalúrgica nacional, abarcando los ítems de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) entre los códigos 72.08 y 76.07. Entre los productos detallados que gozarán de la retención cero se encuentran:

Laminados planos de hierro o acero (en caliente y en frío, chapados o sin revestir).

de hierro o acero (en caliente y en frío, chapados o sin revestir). Aceros aleados en lingotes o formas primarias.

en lingotes o formas primarias. Tubos, perfiles y productos huecos de hierro o acero.

de hierro o acero. Aluminio en bruto, así como barras, perfiles, chapas, tiras y alambres de aluminio.

Fuentes del área económica del Ministerio de Economía indicaron que la medida tiene como fin estimular las ventas externas de sectores industriales con alto valor agregado, contrarrestando las barreras proteccionistas globales. «Se busca igualar las condiciones frente a mercados que imponen tasas elevadas, para sostener el nivel de producción y empleo en el país”, explicaron.

La implementación de la norma será coordinada por la Secretaría de Coordinación de Producción, que tendrá a su cargo dictar las disposiciones complementarias y mantener actualizada la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la nómina de países que aplican los aranceles en cuestión.

La suspensión de las retenciones rige para todas las operaciones de exportación realizadas a partir del día siguiente a la publicación del decreto y se mantendrá vigente hasta la fecha límite o la reducción arancelaria en destino, lo que ocurra primero.

Del archivo: La yerba mate muestra un crecimiento en consumo y exportaciones durante 2025