La yerba mate muestra un crecimiento en consumo y exportaciones durante 2025

El consumo interno creció 12% y las exportaciones 32% en los primeros siete meses del año, confirmando un dinamismo sostenido en el sector.

Facebook Twitter WhatsApp

El mercado de la yerba mate en Argentina ha experimentado un fuerte crecimiento en lo que va del año 2025. Según un informe del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el consumo interno y las exportaciones han mostrado cifras positivas, reflejando una mayor demanda tanto a nivel local como internacional.

Crecimiento en el mercado interno y formatos de venta preferidos

El consumo interno de yerba mate aumentó un notable 12% entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Las salidas de molino, un indicador clave del movimiento del producto hacia los puntos de venta, alcanzaron los 161,87 millones de kilogramos, frente a los 144,5 millones de 2024. Este incremento sugiere un comportamiento muy dinámico en las góndolas argentinas, impulsado por los consumidores.

El informe también detalla las preferencias de los consumidores en cuanto al formato del envase. Los paquetes de medio kilo y un kilo dominan el mercado, representando más del 93% de las ventas. Durante julio, los envases de medio kilo concentraron el 54,52% de las ventas, mientras que los de un kilo representaron el 38,89%, consolidando una tendencia de consumo ya establecida en los últimos años.

Exportaciones en alza y producción de hoja verde

Las exportaciones de yerba mate también mostraron un desempeño extraordinario, con un aumento del 32% en los primeros siete meses de 2025. Se despacharon un total de 30,85 millones de kilogramos, superando los 23,38 millones de 2024. Julio fue un mes particularmente fuerte, con el envío de 6,56 millones de kilogramos, el valor mensual más alto del año. Este crecimiento confirma una sólida recuperación del canal externo, con cifras que superan a las de 2023 y 2022.

En cuanto a la producción de hoja verde, el INYM reportó que se procesaron 639,9 millones de kilogramos en las plantas de secanza, una cifra inferior a la de 2024 (739,8 millones), pero superior a la de 2023 (521,9 millones). Misiones y Corrientes se mantienen como las principales provincias productoras, liderando la industria.

El balance general a julio de 2025 muestra un sector robusto y en expansión, con una demanda creciente en el mercado local y una fuerte presencia en el comercio exterior, lo que posiciona a la yerba mate como un producto de gran valor para la economía argentina.