Anses: quiénes cobran este lunes 15 de septiembre

El cronograma de pagos de Anses continúa esta semana para jubilaciones, AUH, AUE y otras prestaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el cronograma de pagos para este lunes 15 de septiembre de 2025. Varios grupos de beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales recibirán sus haberes correspondientes.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy según la terminación de su DNI:

Jubilaciones y pensiones (que no superen el haber mínimo): documentos terminados en 5.

documentos terminados en 5. Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: documentos terminados en 5.

documentos terminados en 5. Asignación por Embarazo (AUE): documentos terminados en 3.

documentos terminados en 3. Asignación por Prenatal y Maternidad: documentos terminados en 6 y 7.

Además, Anses recordó que el pago de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) se extenderá para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de octubre de 2025.