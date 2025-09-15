Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

El ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva, mientras su familia y amigos esperan su evolución tras el grave accidente de moto.

Thiago Medina, ex participante de «Gran Hermano», continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras un grave accidente de moto ocurrido el pasado viernes. La noticia de su estado de salud ha generado una gran preocupación entre sus seguidores y excompañeros de reality.

Según el último parte médico oficial, emitido este lunes, el paciente se encuentra estable, sin fiebre y con pronóstico reservado. Se espera que en las próximas horas sea evaluado por un equipo interdisciplinario para determinar el estado de las fracturas costales que presenta.

Desde el accidente, Thiago ha recibido el apoyo constante de sus allegados, incluyendo a su expareja, Daniela Celis, y a su hermana, Camila Deniz, quienes han permanecido en vigilia en el hospital. A través de las redes sociales, Celis ha brindado actualizaciones sobre el delicado cuadro de salud del joven, confirmando que las lesiones afectaron pulmón y bazo, y que este último debió ser extirpado durante la cirugía.

La situación ha movilizado a la comunidad de «Gran Hermano» y a miles de seguidores, que envían mensajes de apoyo y cadenas de oración a la espera de una pronta recuperación.