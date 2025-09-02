AFIDEER dio inicio a la Semana de Emprendimiento e Innovación 2025 en Entre Ríos

Con un gran marco integrado por estudiantes, docentes y miembros de organizaciones y empresas, comenzaron las actividades en el VIII Congreso Internacional de Carreras Empresariales 2025, en la Universidad Adventista del Plata (UAP) de Villa Libertador San Martín.

El Consorcio AFIDEER (Asociación para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos) dio inicio, este lunes, a las actividades de la Semana del Emprendimiento e Innovación 2025, que se llevarán a cabo hasta el jueves 4 de septiembre.

En la sede de la Universidad Adventista del Plata (UAP) en Villa Libertador San Martín, se llevó a cabo el VIII Congreso Internacional de Carreras Empresariales 2025, que tuvo la participación del presidente de AFIDEER, Héctor Motta, y de un panel del Consorcio.

En el comienzo del encuentro, el rector de la UAP, Mag. Héctor Rizzo, dio la bienvenida y valoró la participación de universidades de toda la región en la jornada. También destacó el trabajo conjunto entre universidades y el sector privado.

Liderazgo y gestión empresarial

Posteriormente, Motta realizó una conferencia magistral “Liderazgo y gestión de empresas familiares en el sector agroindustrial”, en la que expuso acerca del rol de los líderes, sus dificultades y sus desafíos: “Lo primero que debemos reflexionar es el momento que pasamos los argentinos, si estamos satisfechos realmente con los liderazgos que vemos”, puntualizó el empresario avícola.

En particular, apuntó a los jóvenes que se encontraban en el recinto: “Queremos formar líderes para llegar a la verdad”, señaló. Y destacó también el poder de la mejora continua, y de los logros de grandes objetivos a través de pequeños pasos.

Panel AFIDEER

A su turno, miembros del Consorcio AFIDEER participaron del panel “Construyendo Puentes para el Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras e Innovadoras Regionales”, en la que se destacó la conformación del espacio, como un compromiso de las instituciones educativas y las empresas en torno a un objetivo común.

Del panel participaron Héctor Motta; el rector de la UAP, Héctor Rizzo; Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Innovación y Tecnología del Rectorado de la UNER; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica e Innovación de UNER; y Evelyn Molina, coordinadora general de AFIDEER.

Durante la charla, se apuntó al Desafío de Innovación Entre Ríos 2025, cuya instancia final se llevará a cabo el próximo jueves en el CPC. “Esta convocatoria nos llevó a abrirnos a problemas reales, convocamos a estudiantes, mentores y planteamos posibles soluciones”, destacó Gentiletti.

A su vez, Morales mencionó que uno de los propósitos de AFIDEER es “formar estudiantes con espíritu emprendedor y generar desafíos, para otorgar posibilidades y motivaciones”.

Por su parte, la coordinadora de AFIDEER expresó que “el desafío de este Consorcio es sobreponerse a las agendas institucionales de cada organización y trascenderlas con un propósito común, con una visión clara”.

Finalmente, Rizzo señaló que “es un desafío para las cadenas productivas de la región. La oferta académica nos debe llevar a las cadenas productivas, a la gente, debemos crear proyectos que resuelvan problemas concretos”.

