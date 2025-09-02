Diamante se prepara para una jornada transformadora sobre salud mental

Se realizará este jueves 4 de septiembre a las 19. Adriana Beade, destacada Licenciada en Psicología y docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, liderará el encuentro.

El próximo jueves 4 de septiembre, a las 19, el Centro de Investigaciones de Diamante, será sede de una jornada crucial sobre salud mental, centrada en el proceso de transformación de los modelos de atención.

Adriana Beade, destacada Licenciada en Psicología y docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, liderará el encuentro.

Según se indicó a Informe Litoral, este evento, que promete ser un espacio de reflexión y aprendizaje, es de entrada libre y gratuita, y cuenta con la invitación especial de la diputada Provincial, Silvina Deccó.

«Se espera la participación de profesionales de la salud, estudiantes y público en general interesado en la temática», indicaron los organizadores.