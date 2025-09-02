Informe ganadero: agosto tuvo valores positivos en las ferias de La Ganadera

De acuerdo con los precios alcanzados por Cooperativa La Ganadera en sus diferentes instalaciones de remates feria, realizadas durante el mes de agosto, se observan valores positivos para todas las categorías.

A lo largo del mes, la hacienda en pie logró valores considerables, obteniendo picos en lotes de calidad.

El consumo liviano sigue siendo una de las categorías más inestables del mercado sin lograr recuperarse y obtiene el menor aumento del 3,03%, esto se debe al bajo consumo por parte de la demanda.

En cuanto a la exportación, los valores acompañaron durante todo el mes, con valores máximos en lotes de buena terminación y calidad. El faltante de mercadería demandada por las industrias frigoríficas contribuyó a esta tendencia positiva.

Por otra parte la hacienda destinada a invernada se logró afianzar y acompañó la suba alcanzando valores considerables en lotes destacados, logrando una suba del 13,81% para las hembras y un 13,37% para los machos.