Anuncian posible inestabilidad y desde el jueves hará más frío

Prevalecerá el cielo nublado durante este martes y no descartan lluvias en algunas zonas puntuales. El miércoles tendrá condiciones de tiempo similares y desde el jueves mejorará y prevén posibles heladas.

Tras un lunes que tuvo una rápida mejoría en las condiciones del tiempo y se presentó soleado en nuestra zona, se espera que hoy “las lluvias y tormentas del Litoral presenten un leve retroceso hacia el sur, y puedan afectar la porción centro-sur”, incluyendo a Entre Ríos. En algunas zonas de nuestra provincia podrían registrarse lluvias, que mayormente serán débiles. En tanto, los registros térmicos máximos rondarán los 18 grados.

Para el miércoles, “el aire frío proveniente desde la Patagonia finalmente barrerá de forma rápida el centro y norte del país, produciendo un moderado descenso térmico en la franja central Argentina con fuertes ráfagas del sector sur, y un desplazamiento de la actividad de lluvias y tormentas nuevamente hacia el centro del Litoral”, indicó el meteorólogo, Christian Garavaglia.

Se espera una jornada “muy inestable especialmente sobre Corrientes, pero también en partes del norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe y este de Chaco, zonas en donde podrían darse tormentas localmente fuertes, con caída de granizo. En Corrientes, las precipitaciones durante el miércoles podrían superar localmente los 50 milímetros”.

Llega el frío intenso

Durante el jueves, “estas mismas condiciones de fuerte inestabilidad se replicarían en la parte norte del Litoral, afectando en mayor medida a Chaco, Formosa y Misiones”, señaló el especialista en Meteored.

En tanto, en Entre Ríos empezará a notarse el descenso en las temperaturas que no superarían los 15 grados.

A lo largo de esta segunda mitad de semana se irá afianzando el ingreso de aire frío a todo el centro del país, con el retorno de mañanas frías y probables heladas.

Durante las madrugadas del viernes y sábado podrían producirse heladas territorio entrerriano, puesto que está anunciadas mínimas de tres a cinco grados, mientras que por las tardes, pese al cielo despejado, no se superarían los 15 grados.