Buscan a una mujer de 61 años desaparecida en San Benito

Silvia Estela González se ausentó de su casa el jueves por la tarde. Fue su hijo, el fotógrafo Felipe Barbera, quien radicó la denuncia y se activó un operativo de búsqueda que incluye a diversas dependencias policiales.

La ciudad de San Benito se encuentra en alerta por la desaparición de Silvia Estela González, una mujer de 61 años que se ausentó de su domicilio este jueves. La denuncia fue radicada en la comisaría local por su hijo, el conocido fotógrafo Felipe Barbera, quien encontró un mensaje de WhatsApp en el celular de su madre, que había dejado en la mesa de la vivienda.

Según el testimonio de un vecino, González fue vista por última vez alrededor de las 15:25 del jueves, caminando por la calle Carrillo en dirección norte. No se pudo precisar cómo estaba vestida en ese momento.

Características de la persona buscada y operativo policial

Silvia Estela González mide 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tiene el pelo corto y canoso, tez clara y ojos azules.

El subjefe de la comisaría de San Benito, Alejandro Franco, informó que se están llevando a cabo las directivas de la Fiscalía y que el pedido de búsqueda fue irradiado a través del 911 y a otras dependencias policiales. No se descarta la posibilidad de incorporar canes de rastreo para intensificar el operativo.