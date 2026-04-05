Siempre la misma historia: detuvieron a un hombre por desobediencia judicial en Ramírez

El sujeto tenía prohibido acercarse al domicilio de la madre en calle Arcadio Milano. También recuperaron una bicicleta hurtada.

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Un hombre de 26 años fue detenido en General Ramírez por desobedecer una medida judicial, en el marco de intervenciones policiales realizadas durante este domingo en distintos puntos de la ciudad.

El hecho se registró cuando personal de la Comisaría local desarrollaba controles de prevención en barrios y espacios públicos, momento en el que fueron alertados sobre la presencia del individuo dentro de una vivienda de calle Arcadio Milano. Según se informó, el joven tenía vigente una medida del Juzgado de Paz que le prohibía generar conflictos en perjuicio de su madre. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la desobediencia en flagrancia y procedieron a su aprehensión. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el detenido fue trasladado a la Alcaidía Policial de Diamante, donde permanece a disposición de la Justicia.

Este tipo de hechos se repiten una y otra vez. Es decir, personas que tienen restricciones para acercarse a un domicilio las incumplen reiteradas veces.

Recuperaron una bicicleta hurtada

Por otra parte, en el marco de los mismos operativos preventivos, personal policial logró recuperar una bicicleta rodado 29 que había sido sustraída durante la noche desde el interior de un garaje abierto, sin medidas de seguridad.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron una rápida búsqueda que permitió hallar el birrodado en pocas horas, en la intersección de calles Antártida Argentina y General Urquiza. La Fiscalía dispuso la restitución del rodado a su propietario, mientras continúan las diligencias para establecer la autoría del hecho.