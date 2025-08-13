Siebenlist habló de obra pública y viviendas sociales en Aranguren

El Presidente Municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, se refirió al avance de obras públicas en la localidad y confirmó que próximamente se entregarán tres viviendas sociales en comodato.

Obra pública para barrios

“Seguiremos trabajando en obras de cordón cuneta en otras calles del barrio Sur y luego nos trasladaremos a otros sectores del pueblo que necesitan mejoras. La idea es trabajar de manera coordinada y llegar a distintos barrios para que cada uno reciba algún tipo de intervención. Promediando la gestión, queremos poder decir que, más allá de la situación económica del país, hemos avanzado con lo planificado en cuanto a obras de infraestructura”, señaló a FM Popular.

Tres viviendas sociales en comodato

“Una vez que tengamos la reglamentación, vamos a entregar en comodato las tres viviendas a sus adjudicatarios. Hemos priorizado a familias con integrantes que presentan alguna discapacidad, ya que se trata de grupos muy vulnerables. No cuentan con vivienda propia, ni con ingresos suficientes para afrontar un alquiler, y entendemos todo lo que implica para ellos esta situación. Por eso priorizamos este sector”, explicó.

Gestiones en la Provincia

“Estuvimos en Paraná para continuar gestionando la construcción de viviendas destinadas a familias que puedan acceder a su casa propia. No quiero adelantarme, pero estamos trabajando para reflotar proyectos habitacionales que beneficien a más familias que cumplan con los requisitos. Tenemos definido un sector con su diagramación y calles, y estamos trabajando a nivel municipal y provincial para concretarlo. Cuando tengamos algo definido, lo comunicaremos. Nos ocupamos y preocupamos por la gente que quiere tener su vivienda, y sabemos que no es sencillo, pero vamos a seguir gestionando”, afirmó.

Terrenos y obras complementarias

“Luego de subastar más lotes con la modalidad actual, queremos ofrecer propuestas más accesibles para quienes no puedan comprar de contado. Para ello, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que contemple un pago inicial y el resto financiado. Además, coordinamos con la cooperativa eléctrica el inicio de la obra, ya que tenemos abonado el 80% del total. Nos informaron que están fabricando los postes de hormigón pretensado y luego comenzarán los trabajos. También realizaremos obras complementarias como el mejoramiento de calles, porque todo esto requiere un esfuerzo importante”, explicó.

Nueva subasta del loteo “Urbanización Sur”

“Pronto realizaremos una nueva subasta pública presencial. Queremos seguir vendiendo terrenos para reinvertir y potenciar el desarrollo urbanístico de la zona, además de generar oportunidades para que más personas accedan a un lote. Lo importante es que, gracias al trabajo de nuestra gestión anterior y la actual, contamos con una extensión de tierra con toda la documentación en regla, lo que nos permite proyectar viviendas o nuevos loteos a futuro, algo que antes no teníamos”, destacó.

La frase

“Contamos con un plan de urbanización y, cuando mejore la economía del país, estarán dadas las oportunidades para que Aranguren siga creciendo de manera ordenada”.

