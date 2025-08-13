Buen pronóstico y reservas hídricas alentadoras para la próxima campaña

Se realizó, en el Auditorio de Coopar de Aranguren, la charla Análisis y tendencia climática – Campaña 2025/2026, a cargo del reconocido climatólogo licenciado, Germán Heinzenknecht.

Durante su exposición, Heinzenknecht presentó un panorama actualizado sobre las proyecciones meteorológicas y climáticas de cara a la próxima campaña agrícola, brindando herramientas e información clave para la toma de decisiones en el sector.

La actividad fue organizada por Coopar, con el auspicio de BASF y San Cristóbal, y contó con la participación de productores, técnicos y público interesado en la temática. Como cierre de la jornada, el ingeniero agrónomo, Julio Maisterrena expuso sobre los productos de la firma BASF. Posteriormente, se compartió un momento de camaradería.

Entrevista

Proyecciones Climáticas para la Campaña 2025/2026

Lic. Germán Matías Heinzenknecht – Especialista en Ciencias Meteorológicas

–¿Cómo fue la transición de la última campaña y qué impacto tuvo en el sector?

–La transición del verano al otoño fue muy húmeda, lo que acomodó mucho las cosas. La campaña se regularizó, tuvimos un abril más seco que permitió dar tiempo para la cosecha y, posteriormente, un avance de otoño hacia el invierno muy húmedo y satisfactorio. Esto dejó condiciones de mucha humedad y perfiles muy buenos, que permiten al productor estar tranquilo para el inicio de la gruesa.

–¿Qué características presenta agosto en comparación con los meses anteriores?

–Ahora tenemos una transición un poco más fresca. Agosto no está mostrando las mismas señales pluviales que julio, que estuvo muy por encima de lo normal. Creo que agosto tiene una pausa, pero lo importante es que contamos con un nivel de reserva hídrica muy interesante, que permitirá sobrellevar este patrón relativamente más seco y más frío que se registra en esta quincena. Esto incidirá en el comienzo de la segunda parte del mes, pero con 15 o 20 milímetros que se den en la última parte, se corrige perfectamente. Así, los campos que ya estén preparados para maíz temprano estarán en muy buena forma.

–¿Cuál es la situación actual respecto a los fenómenos climáticos como El Niño o La Niña?

–La neutralidad está muy instalada. La mayor parte de los modelos indican que se mantendrá así. Vamos a tener vaivenes climáticos dentro de las estaciones, como siempre, con volatilidad. Pero, desde el punto de vista de regresar a una sequía persistente vía La Niña, eso no se va a dar.

–¿Qué se puede esperar del final del invierno?

–Queda un remanente de aire frío que estamos transitando, pero la posibilidad de tener una última parte de invierno riguroso es muy baja. No se observan masas de aire polar como las de fines de junio y principios de julio. Lo que se ve son masas provenientes de la Patagonia, que no tienen la misma intensidad.

–¿Qué mensaje le deja a los productores de cara a la campaña?

–Este año no tenemos grandes problemas de chicharrita y contamos con humedad, lo cual es una buena noticia. Es una campaña para ser más optimistas: agronómicamente, habrá más posibilidades de usar tecnología porque el agua estará disponible. No se puede descartar que haya pulsos secos, ya que estadísticamente la provincia de Entre Ríos suele tenerlos entre fines de diciembre y principios de enero. Es probable que aparezcan, pero la condición inicial permitirá perfiles con mucha más carga, lo que ayudará a atravesar esos momentos más duros. En resumen, es una campaña interesante para el desarrollo agrícola de este año.

Sobre el disertante

Germán Matías Heinzenknecht es Licenciado en Ciencias Meteorológicas. Se desempeñó como investigador en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, y fue docente en esa institución, así como en la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador.

Actualmente, trabaja como consultor independiente y dirige la Consultora de Climatología Aplicada (CCA), desde donde asesora a empresas del sector agropecuario —como exportadoras, aseguradoras y acopiadoras— entre las que se destacan ACA, Cargill, LDC, BCR, BCER, Grupo Asegurador La Segunda, La Mercantil, San Cristóbal, Mutual DAN, Agrositio y Agrofy, entre otras.

Desde 2003 participa activamente como disertante en conferencias sobre Perspectivas Climáticas y en talleres de capacitación sobre el uso de la información meteorológica en distintos espacios vinculados a la producción agropecuaria.

