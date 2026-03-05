Servicio doméstico: rige el nuevo aumento salarial y el pago de bonos extraordinarios en marzo

Tras el acuerdo entre el Gobierno y los gremios, las empleadas de casas particulares percibirán una actualización del 3% y un refuerzo económico según la carga horaria.

El sector de trabajadoras de casas particulares en Argentina inició marzo con una actualización en sus escalas salariales. El incremento, definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se fijó en un 3% total, distribuido en dos tramos: un 1,5% retroactivo a febrero y un 1,5% aplicable a los salarios de marzo.

Escalas salariales: cuánto se paga por hora en marzo

Los nuevos valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). A continuación, el detalle de los montos vigentes:

Tareas Generales (Limpieza y mantenimiento): Es la categoría más común. El valor por hora quedó en $3.599,86 (con retiro) y $3.348,37 (sin retiro) .

Cuidado de Personas: El monto por hora es de $4.012,14 (con retiro) y $3.599,86 (sin retiro) .

Caseros: El valor fijo establecido es de $3.599,86 por hora.

Personal para tareas específicas (Cocineros/as): Percibirán $3.807,87 (con retiro) y $4.161,54 (sin retiro) .

Supervisores: La categoría más alta fijó sus valores en $4.013,30 (con retiro) y $4.382,63 (sin retiro).

Bono extraordinario: montos según la jornada laboral

Para compensar el impacto inflacionario, el acuerdo incluyó un bono adicional que se abona tanto en febrero como en marzo. El monto final depende directamente de la cantidad de horas semanales trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: El bono es de $8.000. Entre 12 y 16 horas semanales: El adicional asciende a $11.500. Más de 16 horas semanales: El refuerzo alcanza los $20.000.

Dato clave: Este bono extraordinario debe ser abonado a todas las trabajadoras del régimen, sin importar su categoría.

Impacto de la Reforma Laboral en el sector

Más allá de lo estrictamente salarial, el sector se encuentra expectante ante los cambios previstos en la Reforma Laboral. Se espera que las nuevas normativas impacten en los esquemas de contratación y en las indemnizaciones, buscando, según el Gobierno, incentivar la formalización del empleo en un rubro que históricamente presenta altos índices de informalidad.