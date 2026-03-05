Becas: inició el cronograma de pagos de marzo y se habilitaron las inscripciones para 2026

El Instituto Becario confirmó que el jueves 5, viernes 6 y el lunes 9 de marzo se acreditarán las becas correspondientes al nivel secundario y superior. Los pagos se perciben mediante Banco Entre Ríos y por finalización del DNI.

El Instituto Becario puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente al mes de marzo para los beneficiarios de las becas otorgadas durante 2025. Al mismo tiempo, el organismo ratificó la vigencia de la convocatoria para las inscripciones del ciclo lectivo 2026.

El cronograma de pagos de marzo

Los pagos comenzaron a liquidarse de manera escalonada según la terminación del DNI. Según detalló el Director Ejecutivo, Mariano Berdiñas, para el nivel secundario este pago significó la octava cuota de las nueve pautadas, mientras que para el nivel superior representó la séptima.

Así se distribuyeron las fechas de cobro:

Jueves 5: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

Viernes 6: DNI finalizados en 4, 5 y 6.

Lunes 9: DNI finalizados en 7, 8 y 9 (con acreditación desde el sábado 7).

Convocatoria abierta para el ciclo 2026

Berdiñas explicó que, mientras los alumnos perciben los beneficios del periodo anterior, ya quedó habilitada la instancia para reunir la documentación y realizar las solicitudes de renovación para el próximo año.

«Hasta el 30 de abril pueden gestionar el proceso de manera online», recordó el funcionario, destacando el uso de herramientas digitales para agilizar el trámite.

Fechas de inscripción:

Secundaria: El proceso comenzó el pasado 25 de febrero y continúa vigente.

Superior: La fecha de apertura se fijó para el 13 de abril.

Trámites digitales

Las autoridades recordaron que el proceso se centralizó a través de la web oficial www.institutobecario.gov.ar y mediante la App «Mi Beca», herramienta que simplificó el cumplimiento de los trámites para los estudiantes de toda la provincia.