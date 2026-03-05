Se ejecutan obras en la Escuela N° 56 «Francisco Ramírez» de Diamante

En el marco de la planificación para fortalecer la infraestructura escolar que lleva adelante el Gobierno provincial, se ejecutan obras en la Escuela Nº 56 «Francisco Ramírez» de la ciudad de Diamante. La intervención alcanza el sistema sanitario, los dormitorios, la cocina y distintos espacios comunes, con el objetivo de garantizar condiciones edilicias adecuadas y seguras para la comunidad educativa.

La institución, situada sobre avenida Presidente Raúl Alfonsín 1225 de la localidad, es la única escuela de modalidad albergue del departamento. Allí, además de las clases y talleres, se brinda servicio de comedor y alojamiento escolar, cumpliendo un rol estratégico en la contención de niños y niñas.

Los trabajos comprenden una inversión provincial de 34 millones de pesos y forman parte de una política sostenida que lleva adelante el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura en todo el territorio entrerriano en distintos establecimientos.

«Mejorar la infraestructura escolar es uno de los ejes centrales de nuestra gestión para fortalecer la educación pública y estamos administrando los recursos que disponemos para que cada peso se traduzca en espacios concretos, seguros y funcionales para el aprendizaje y el trabajo diario del docente», señaló. En cuanto a la intervención, agregó que «en una escuela hogar como la de Diamante, estas mejoras impactan directamente en la calidad de vida de los estudiantes, porque aquí además de aprender, también se vive».

En cuanto a la obra, se refuncionaliza el sistema sanitario, baños, vestuarios, dormitorios y cocina, además de la reparación de la sala de nivel inicial. Se incorporan nuevos muebles y revestimientos, se renueva el sistema de provisión de agua mediante la instalación de tanque cisterna y bomba, y se realizan trabajos de pintura y recambio de pisos en distintos sectores del edificio.