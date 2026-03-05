Se concretó un allanamiento y una detención tras un robo en Diamante

Facebook Twitter WhatsApp

Las diferentes áreas de la Policía desarrollaron operativos de prevención en los barrios y espacios públicos de la ciudad de Diamante, acciones que se complementaron con las tareas de la División de Investigaciones. Esta labor técnica se activó tras la denuncia por el robo de una batería de automóvil y un elevador hidráulico. Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, los agentes iniciaron una investigación que permitió reunir rápidamente los indicios probatorios necesarios para identificar al autor material del hecho.

A partir de las pruebas recolectadas, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento para una propiedad ubicada en la zona de calles Eva Perón y Chacabuco. Durante el procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de diversos elementos de interés para la acusación y procedieron a la detención inmediata de un hombre de 33 años, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía Policial.

En el transcurso de la investigación, los uniformados también dieron con el paradero de los objetos robados, los cuales estaban en posesión de otro vecino de la ciudad. El involucrado admitió que realizó la compra sin conocer el origen ilícito de los productos, por lo que los bienes fueron recuperados y restituidos a su dueño original. Finalmente, la institución policial instó a la comunidad a no participar en compras dudosas para evitar formar parte del ciclo delictivo.(Informe Litoral)