Jóvenes de Coopar planifican las actividades 2026 del grupo Unidos por el Agro

Durante el encuentro se trabajó en la organización de actividades, capacitaciones y propuestas que formarán parte de la agenda anual, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación, el intercambio de experiencias y la integración de jóvenes vinculados al sector agropecuario.
El grupo es coordinado por el ingeniero agrónomo, Sergio Fettolini y Natalia Herman, quienes acompañan el desarrollo de este espacio que impulsa la participación activa, el aprendizaje colectivo y el compromiso con los valores cooperativos.
Desde Coopar -Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada- destacaron el entusiasmo y la responsabilidad de los jóvenes que integran esta iniciativa, convencidos de que el futuro del agro se construye con capacitación, compromiso y trabajo en equipo.
