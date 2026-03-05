Jóvenes de Coopar planifican las actividades 2026 del grupo Unidos por el Agro

Se llevó adelante en Don Cristóbal Segunda la reunión de planificación 2026 del Grupo de Jóvenes de Coopar, Unidos por el Agro, un espacio que promueve la participación y el compromiso de las nuevas generaciones dentro de la cooperativa.

Facebook Twitter WhatsApp

Durante el encuentro se trabajó en la organización de actividades, capacitaciones y propuestas que formarán parte de la agenda anual, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación, el intercambio de experiencias y la integración de jóvenes vinculados al sector agropecuario.

El grupo es coordinado por el ingeniero agrónomo, Sergio Fettolini y Natalia Herman, quienes acompañan el desarrollo de este espacio que impulsa la participación activa, el aprendizaje colectivo y el compromiso con los valores cooperativos.

Desde Coopar -Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada- destacaron el entusiasmo y la responsabilidad de los jóvenes que integran esta iniciativa, convencidos de que el futuro del agro se construye con capacitación, compromiso y trabajo en equipo.