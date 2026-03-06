Reforzaron los operativos de tránsito en General Ramírez

Se confeccionaron 55 actas y se procedió a la retención de 21 motos que circulaban en infracción. Desde el Ejecutivo aseguraron que el objetivo de los controles es la prevención y adelantaron que "continuarán con la misma intensidad".

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de General Ramírez reforzó durante estas últimas semanas su esquema de seguridad vial con un aumento sostenido de controles en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a la información a la que accedió Informe Litoral, en total se realizaron 52 operativos de prevención, tanto por parte del Área de Seguridad Vial como de manera conjunta con la Policía local, que permitieron identificar irregularidades recurrentes y elevar los estándares de circulación en la vía pública.

Resultado de los operativos

Como resultado directo de estas fiscalizaciones se confeccionaron 55 actas de infracción y se procedió a la retención de 21 motos que circulaban en infracción. Las faltas más detectadas estuvieron vinculadas al uso incorrecto o ausencia de casco, la falta de chapa patente, la carencia de documentación obligatoria, la utilización de escapes deportivos y diversas modificaciones no permitidas sobre la estructura original de los rodados. También se constató mal estacionamiento y maniobras que no respetaban las prioridades normativas exigidas para una conducción segura.

La prevención como objetivo

Las autoridades municipales subrayaron que este tipo de intervenciones no apuntan al castigo sino a la prevención. “El objetivo es generar conciencia y reducir situaciones de riesgo. Circular con casco, con la documentación correspondiente y con el vehículo en condiciones no es opcional: es una responsabilidad”, remarcaron desde el Ejecutivo.

El municipio confirmó que los operativos continuarán con la misma intensidad, no solo para ordenar el tránsito sino para disminuir factores de riesgo que afectan a conductores, peatones y vecinos. La seguridad vial -coinciden desde el Área y el Ejecutivo- requiere constancia, controles visibles y un compromiso sostenido de toda la comunidad.

“Cuidar el tránsito es cuidarnos entre todos”, reflexionaron desde la Municipalidad.