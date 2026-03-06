Un detenido en Crespo por desobediencia judicial

Un hombre de 50 años fue capturado en el Barrio San José tras ser declarado en rebeldía por el Juzgado de Garantías N° 7.

En un operativo cerrojo realizado por la Comisaría de Crespo, se logró la localización y detención de un hombre de 50 años sobre quien pesaba un pedido de captura por Desobediencia Judicial. La medida fue dispuesta por el Dr. Mariano Budasoff, titular del Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, luego de que el sujeto fuera declarado en rebeldía en el marco de una causa penal.

Según supo Informe Litoral, los efectivos policiales realizaron tareas de vigilancia en las zonas que el individuo solía frecuentar. Tras varias horas de búsqueda, una dotación logró interceptarlo en las inmediaciones del Barrio San José, donde se procedió a su inmediata aprehensión.

Cabe destacar que el imputado no opuso resistencia al procedimiento policial. Luego de ser examinado por los médicos y pasar por la División Antecedentes Personales, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permanecerá alojado a disposición de la justicia para regularizar su situación procesal.