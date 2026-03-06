El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral: un cambio estructural en el paradigma del trabajo

El escenario laboral en Argentina atraviesa una transformación profunda tras la promulgación de la Ley de Modernización Laboral, un texto oficial que busca reducir la litigiosidad y fomentar la regularización del empleo mediante incentivos y cambios en las cargas sociales. Entre las modificaciones más drásticas se encuentra la eliminación de las multas por empleo no registrado, sustituyéndolas por un programa de blanqueo que permite condonar hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones. Este nuevo esquema se complementa con el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual, con beneficios adicionales para quienes contraten personal antes de diciembre de 2025.
La organización del tiempo de trabajo también experimenta un giro significativo al habilitarse la extensión de la jornada hasta las 12 horas diarias, siempre que exista un acuerdo escrito entre las partes. Para dar flexibilidad a este esquema, se crea el banco de horas, una herramienta que permite compensar el trabajo extraordinario con descansos, manteniendo siempre el límite de 12 horas de pausa entre turnos. En cuanto a la remuneración, la ley ratifica que el pago de salarios debe realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias oficiales, excluyendo a las billeteras virtuales, e introduce el concepto de salario dinámico, el cual vincula el sueldo al rendimiento o mérito individual según lo pactado en convenios colectivos.
Uno de los puntos que genera mayor impacto es la reforma del sistema indemnizatorio. A partir de ahora, el cálculo por despido sin causa solo tomará en cuenta la remuneración mensual, normal y habitual, dejando fuera rubros como el aguinaldo y las vacaciones. Además, se establece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por los empleadores con alícuotas que varían según el tamaño de la empresa, destinado a cubrir los costos de desvinculación. De manera complementaria, la ley permite que los convenios colectivos opten por sistemas de fondo de cese laboral con capitalización individual, similares al modelo de la construcción.
En el ámbito de las relaciones gremiales, la norma impone límites estrictos a los aportes. Las contribuciones a cámaras empresarias serán voluntarias desde 2028 y no podrán superar el 0,5%, mientras que los aportes de los trabajadores a los sindicatos tendrán un tope del 2%. Asimismo, los empleadores ya no podrán actuar como agentes de retención de cuotas sindicales sin el consentimiento expreso del empleado. En materia de conflictos colectivos, se restringe severamente el derecho a huelga en servicios esenciales como salud y telecomunicaciones, donde se deberá garantizar un 75% de la prestación mínima, y un 50% en actividades de importancia trascendental como el transporte y la industria alimenticia.
Finalmente, la reforma introduce cambios procesales en los juicios laborales, permitiendo a las empresas pagar sentencias firmes en cuotas (hasta seis para grandes empresas y doce para MiPyMEs). También se redefine el ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo formalmente a los trabajadores independientes, colaboradores y prestadores de plataformas tecnológicas, quienes se regirán por regulaciones específicas, consolidando así una nueva estructura legal que busca adaptarse a las demandas de la economía digital y la inversión privada.
COMENTÁ LA NOTA